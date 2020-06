Palinsesti Rai: conferme per Venier, Amadeus e Conti. Torna Clerici, cambiano Balivo e Sciarelli, fuori Cuccarini. Chance per un umbro

Nicola Uras 17 giugno 2020 a

Conto alla rovescia per l'attesa presentazione dei palinsesti della Rai. L'1 luglio dovrebbe essere il giorno tanto atteso ma intanto trapelano certezze, indiscrezioni e ultime manovre. Iniziamo con Caterina Balivo che ha ufficialmente lasciato "Vieni Da Me", il programma ha chiuso i battenti dopo due stagioni e tante soddisfazioni: sarà rimpiazzato da "Ogni mondo è paese", una sorta di David Letterman Show affidato alla giornalista romana Serena Bortone. Per la Balivo si prospetta una chance con una prima serata. Il posto lasciato libero dalla Bortone ad "Agorà" sarà affidato a una coppia: Luisella Costamagna e Roberto Vicaretti, giornalista umbro - è originario di Narni - cresciuto nella Scuola di Giornalismo Rai di Ponte Felcino e volto della rassegna stampa di Rai News 24. Monica Giandotti dovrebbe sbarcare a "Unomattina" mentre a "Mi manda Raitre" altro cambio in vista: fuori Salvo Sottile e dentro uno tra Federico Ruffo o Benedetta Rinaldi. La Vita in Diretta di Alberto Matano dovrà fare a meno di Lorella Cuccarini mentre una grande novità riguarda pure il day time di Rai 1: chiude la "Prova del Cuoco" condotto recentemente da Elisaa Isoardi (a lei il compito di rilanciare "Check up") e torna, in grande stile, Antonella Clerici con un nuovo programma ("La casa nel bosco"). Sull'ammiraglia riecco pure Pino Strabioli che dovrebbe condurre "Il caffè di Raiuno" ogni sabato mattina.

Conferme per i big Mara Venier a "Domenica in", Marco Liorni alla guida di "Italia sì", Amadeus alla conduzione di "Soliti ignoti" e del "Festival di Sanremo", Flavio Insinna a "L’eredità", Milly Carlucci a "Ballando con le stelle" e Carlo Conti a "Tale e quale show". Cambia invece Federica Sciarelli: lascia "Chi l'ha visto?" per una prima serata di approfondimento politico sempre su Rai 3.