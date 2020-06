Le Iene e Scarcella, la replica del re di Instagram: "Tutte buffonate"

17 giugno 2020 a

Il servizio delle Iene andato in onda martedì sera svelerebbe alcuni trucchi di Mirko Scarcella- re di Instagram - sull'acquisizione dei followers. Così avrebbe ingannato diversi personaggi, grazie a like di profili finti che proverrebbero soprattutto da India, Turchia e Brasile. Immediata è arrivata la replica dello stesso Scarcella che ha pubblicato una storia su Instagram: «Ho appena finito di vedere il servizio de Le Iene. Chiederò il diritto di replica per tutte le buffonate che sono state dette così vedremo chi è il vero ciarlatano, Enjoy».

Le Iene "smontano" il mito di Mirko Scarcella: da guru di Instagram a quello di... Indiagram

Il servizio de Le Iene si basa anche su interviste a persone che hanno avuto a che fare con Scarcella e su affermazioni che lo stesso influencer ha rilasciato nel corso degli ultimi anni a numerose testate giornalistiche.