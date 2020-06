Vasco Rossi ringrazia Libera: "Pulita e onesta in un Paese che ha molte ombre"

17 giugno 2020 a

"Grazie per quello che fate per questo Paese. E' una cosa pulita e onesta". Lo dice Vasco Rossi al termine della sua intervista in diretta social sul profilo Instagram dell'associazione Libera. "Paese che ha qualche ombra", sottolinea l'intervistatrice Lucilla Andreucci. "Molte ombre", replica il rocker che approfitta per mandare i suoi personali saluti a don Luigi Ciotti. Nella parte finale della chiacchierata Vasco ha fatto un riferimento alla bellezza della natura "che non giudica", ma anche alle sue tante idee: "Magari fatico a spiegarle - ha detto - ma nella mia testa ci sono". Trenta minuti seguiti da qualche migliaio di follower e poi pubblicati integralmente proprio nel profilo di Libera, a disposizione di chi non ha potuto ascoltare la diretta.