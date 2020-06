Il Cantante mascherato, arriva la seconda edizione con Milly Carlucci: pronte nuove maschere

17 giugno 2020 a

E' stato un grande successo televisivo e tornerà su Rai1. E tornerà, magari aspettando l'inizio del prossimo anno. Parliamo de "Il cantante mascherato" condotto da Milly Carlucci. Dopo l'esordio fortunatissimo, il programma tornerà sulla rete ammiraglia della Rai e sono annunciate novità.

La sfida del sabato sera fra Maria De Filippi e Milly Carlucci: anticipazioni

La conduttrice, in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto delle rivelazioni. Il programma si farà e l'appuntamento è .nel 2021, dal momento che a settembre di quest'anno, andrà in onda Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha anche confidato che ci saranno delle nuove maschere dietro le quali si nasconderanno i vip che si cimenteranno in gare canore. Un indizio per capire l'identità da indovinare da parte della giuria.

Si parla di più di oltre otto concorrenti (così erano nella prima edizione) e di più di quattro puntate e si andrà avanti con delle eliminazioni.

La vittoria della prima edizione è andata a Teo Mammucari, nascosto sotto le vesti del Coniglio in una avvincente e seguitissima finale.