Sabrina Salerno e la canottiera bagnata: le sue forme non hanno segreti | La foto

La canottiera bagnata di Sabrina Salerno fa impazzire i follower. La foto pubblicata dalla cantante nel suo profilo Instagram nei giorni scorsi è stata letteralmente "presa d'assalto" dai suoi fan. Oltre 50mila like per l'immagine in bianco e nero, tanti visto che Salerno ha 520mila follower, molti ma non moltissimi.

"Black and white" è il post che accompagna l'immagine, cioè bianco e nero. Sabrina indossa una canottiera bianca bagnata che lascia trasparire in maniera inequivocabile le sue forme. Genovese, 52 anni appena compiuti, la cantante, showgirl e attrice è diventata celebre già negli anni Ottanta per i suoi brani da discoteca, ma anche per le sue misure da pin-up.