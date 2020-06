Vasco Rossi in diretta Instagram, oggi alle ore 17 intervista spericolata con Libera

17 giugno 2020 a

Vasco Rossi in diretta social su Instagram. Il rocker sarà protagonista di Belle Facce, le dirette dell'associazione Libera contro le mafie. E' stato lo stesso cantautore ad annunciarlo dai suoi profili social, ovviamente la stessa cosa ha fatto anche Libera.

L'appuntamento è per le ore 17 ed a condurre quella che viene annunciata come "una puntata spericolata" sarà Lucilla Andreucci. "Ci siamo! - si legge nel post Instagram - Oggi alle 17 il grande Vasco Rossi sarà con noi, in diretta Instagram, per il sesto appuntamento di Belle Facce. Una puntata spericolata da non perdere". L'amicizia del Blasco con don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, è consolidata ormai da anni.