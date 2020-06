Elettra Lamborghini, un'altra serie di foto super sexy su Instagram. Fan e follower impazziscono

17 giugno 2020 a

Elettra Lamborghini pubblica un'altra serie di foto super sexy sul suo profilo Instagram. Indossa un completo due pezzi blu molto particolare e brillante che come al solito mette in evidenza il suo prosperoso seno. Una mise firmata Dolce & Gabbana per la regina del twerking. In poche ore le immagini ottengono oltre 700mila like e migliaia di commenti: ovviamente la maggior parte delle battute dei follower sulla sua forma fisica. Tra l'altro in più di una occasione la cantante ha già dichiarato che durante l'emergenza sanitaria per il Coronavirus è dimagrita e ha perso peso. Ma c'è anche chi le chiede dei suoi prossimi impegni artistici.