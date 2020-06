Manu P deejay che conquista il web con il video "Vivere a Umbertide"

Roberto Baldinelli 17 giugno 2020 a

Si parte dal piccolo per diventare grandi. E si ringrazia la città di origine con un video che diventa subito virale. La riconoscenza nell’era dei social. Protagonista Manu P, al secolo Manuel Pacciarini, noto giovane deejay umbertidese che ha lavorato sulle consolle di famosi locali sia in Italia che all'estero.

Al suo attivo Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Turchia e naturalmente le più prestigiose città italiane. Manuel Pacciarini, da qualche tempo a questa parte, ha deciso di arricchire con una sezione video il suo già seguitissimo canale YouTube nel quale caricava le tracce audio dei suoi lavori. Il debutto è avvenuto appunto con la clip “Vivere a Umbertide”. Nel video sono state inserite tutte le bellezze del territorio, come la Rocca, la Collegiata, il Tevere e l'Abbazia di Montecorona. Il concetto, accompagnato da un sottofondo musicale, è chiaro: se hai la forza di crescere e punti ad avere degli obiettivi, puoi partire da un comune di 16mila persone per atterrare su prestigiosi palcoscenici. Senza dimenticare le origini. Ecco, si parte dal piccolo per diventare grandi.



Il settore in cui lavora Manuel Pacciarini, quello del divertimento notturno, ha subito un grosso scossone dall'emergenza Coronavirus e per questo ha pubblicato un appello rivolto ai suoi colleghi: “Tutto il tempo che utilizziamo a scrivere o imbastire discorsi lunghissimi a riguardo delle chiusure dei locali – dice - è tempo che potremmo utilizzare ed investire, per creare qualche cosa di unico e prezioso per la ripresa del nostro lavoro”. Al lavoro, quindi, senza piangersi addosso: “Prendiamo foglio e penna e con la mente accesa creiamo, inventiamo. Pensiamo e raggiungiamo l' impossibile”. Manuel non è rimasto con le mani in mano e durante il periodo del Covid-19 ha cambiato il distributore della sua etichetta discografica Finish Team Records ed è passato a uno dei distributori più importanti in Italia.