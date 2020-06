Beautiful, le anticipazioni degli episodi dal 22 al 27 giugno 2020: il colpo di scena

17 giugno 2020 a

Soap Beautiful sempre più intrigante. Ecco le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 22 giugno a sabato 27 giugno, Appuntamento su Canale 5 alle ore 13.40. Viene svelato che Liam tornerà da Steffy.

Ma c'è un colpo di scena. Xander, ormai a conoscenza del segreto di Beth, irromperà in casa di Hope per impedirle di firmare i documenti dell'annullamento del matrimonio con Liam.

Lunedì 22 giugno

Hope e Liam si concedono un'ultima cena. Poi i due si dicono addio. Liam, allora, si reca da Steffy. Non intende perdere un minuto di più. D'ora in poi, si dedicherà completamente alla figlia Kelly e alla piccola Phoebe, la bambina che Steffy ha adottato ignara che si tratti di Beth.

Martedì 23 giugno



Nonostante Steffy abbia spinto più volte Hope a lottare per il suo matrimonio con Liam, è felicissima che alla fine quest'ultimo sia tornato da lei. Inaspettatamente, potrà avere la famiglia che ha sempre sognato. Anche Ridge è molto contento. Ha sempre desiderato vedere sua figlia finalmente felice in amore.

Mercoledì 24 giugno

Spetta a Carter occuparsi di redigere i documenti per l'annullamento del matrimonio di Hope e Liam. Tuttavia, l'uomo è dubbioso. Ritiene che questa non sia la cosa giusta da fare. Così, tenta di spingere Hope a ripensarci e a tornare sui suoi passi.

Giovedì 25 giugno

Thomas è al settimo cielo. Non gli sembra vero di essere riuscito a raggiungere il suo scopo di separare Liam e Hope. Xander, intanto, continua a insistere con Flo perché dica tutta la verità a Hope e le tolga questo peso dall'anima, svelandole che Beth è viva. Mentre i due si confrontano, interviene Zoe.

Venerdì 26 giugno

Davanti a Xander, Flo e Zoe hanno una furiosa discussione. Flo ritiene sia arrivato il momento di dire tutta la verità. Zoe continua a spingere perché le cose restino così. Brooke tenta di convincere Hope a rinunciare all'annullamento del suo matrimonio con Liam.

Sabato 27 giugno

Xander, ora che è a conoscenza del segreto di Flo, non vuole che ci siano conseguenze per la vita di Hope. Così, si precipita da lei e irrompe in casa sua per impedire a lei e a Liam di firmare i documenti che sanciscono l'annullamento del matrimonio.