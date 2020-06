Ascolti tv martedì 16 giugno 2020, Nero a metà vince la gara. Bene Made in Sud

17 giugno 2020 a

La gara degli ascolti di martedì 17 giugno 2020 la vince "Nero a metà" su Rai1. "Made in Sud" va benissimo all'esordio con più di 2 milioni di spettatori netti e uno share che sfiora il 10%.

"Nero a metà". La fiction con Miguel Gobbo Diaz e Claudio Amendola conquista 3.091.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5, "Cado dalle Nubi", il primo film di Checco Zalone, ha fatto segnare il 10.5% di share per 2.247.000 spettatori pari al 10.5% di share. Terzo programma più visto è appunto "Made In Sud": 2.121.000 spettatori pari al 9.9% di share. "Le Iene Show", in onda su Italia 1 fino all'1.14, è stato visto da 1.686.000 spettatori con il 10.2%.

Carta Bianca è stato visto da 1.166.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. "Fuori dal Coro", in onda su Rete4, fa segnare 1.077.000 spettatori con il 6% di share. Su Tv8 Skyfall, film della saga di James Bond diretto da Sam Mendes con Daniel Craig ha fatto segnare 671.000 spettatori con il 3.2% di share. Lo "Speciale Bersaglio Mobile", andato in onda su La7 dalle 21.28 fino alle 23.59, 620.000 spettatori con uno share del 2.9%.