Gemma Galgani e Nicola, dopo Uomini e Donne la rivelazione sulle vacanze insieme

Nicola Vivarelli ha parlato a Fanpage.it . Al centro c'è Gemma Galgani e il loro rapporto nato a Uomini e Donne che si è appena concluso su Canale 5.

. “Ho tanti programmi e progetti con Gemma, molti dei quali in fase di elaborazione perché vorrei fossero per lei delle sorprese, e come tali devono rimanere. Forse Fabio ha mal interpretato le mie parole”.. Nicola ha sostanzialmente rettificato quanto in precedenza aveva raccontato il suo agente Fabio Filiziano. Ma c'è di più.

Nicola afferma che per lui sarebbe bellissimo concedersi dei giorni con Gemma in Italia, Allo stesso tempo puntualizza che, al momento, non vi è alcuna vacanza nè stanze di albergo prenotate.

Gemma Galgani e Sirius verso Temptation Island Vip dopo Uomini e Donne

Una vacanza che, se confermata, avrebbe messo a tacere definitivamente i rumors sulla partecipazione di Gemma e Nicola alla prossima edizione di Temptation Island. Le riprese della trasmissione dedicata alle coppie, infatti, inizieranno a breve.