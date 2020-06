Stasera in tv 17 giugno, il film "La ruota delle meraviglie" di Woody Allen. Con Justin Timberlake e Kate Winslet

17 giugno 2020 a

a

a

Stasera in tv 17 giugno va in onda il film "La ruota delle meraviglie" (prima serata su Rai Movie, ore 21,10). Pellicola americana, genere drammatico del 2017, la regia è di Woody Allen che dirige Justin Timberlake e Kate Winslet in una storia di amore e gelosia che racconta le vicissitudini di una cameriera disillusa sullo sfondo della New York anni 50. Nel cast ci sono anche Juno Temple, Jim Belushi e Jack Gore.