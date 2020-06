Stasera in tv 17 giugno va in onda la commedia americana "Una ragazza e il suo sogno"

17 giugno 2020 a

Stasera in tv 17 giugno va in onda il film "Una ragazza e il suo sogno" (Italia 1, ore 21,30). Commedia americana del 2003, regia di Dennie Gordon, nel cast ci sono Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston, Eileen Atkins, Anna Chancellor e Jonathan Pryce.

Stasera in tv 17 giugno, su Rai 2 Renzo Arbore racconta la televisione dalla sua splendida casa

La trama: la diciannovenne Daphne, uno spirito libero, va in Inghilterra in cerca del padre, un politico aristocratico. Una volta trovato si metterà d'impegno per riuscire a piacere a lui e alla sua famiglia.