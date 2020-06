Stasera in tv 17 giugno va in onda il thriller "Il gioco del tradimento"

17 giugno 2020 a

Stasera in tv 17 giugno va in onda il film "Il gioco del tradimento" su Rai 2 (ore 21,20). Thriller canadese del 2015, nel cast ci sono Rachel Hunter e Clayton Chitty per la regia di Christie Will.

Stasera in tv 17 giugno il film "Paradiso amaro" con George Clooney

La trama: per Lily, mamma e moglie, tutti i giorni sono uguali fino a quando inizia a flirtare con Grayson, insegnante del figlio. Il flirt si trasforma in una torrida relazione che Lily deve nascondere al marito e alle altre mamme. Presto però l'amante si trasforma in un vero e proprio psicopatico.