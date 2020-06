Stasera in tv 17 giugno, su Rete 4 in seconda serata il film Volesse il cielo. Regia di Vincenzo Salemme. Trama e cast

17 giugno 2020 a

a

a

Volesse il cielo. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 17 giugno, dalle ore 23.42 su Rete 4. Commedia italiana del 2001, racconta la storia di un agente di polizia che ospita uno smemorato trovato nudo in un cassonetto dei rifiuti a Napoli. I due cercano di capire e ricostruire quanto è accaduto, ma soprattutto di conoscere l'entità del malcapitato, ovviamente non mancano le risate e i colpi di scena. La regia è di Vincenzo Salemme. Nel cast oltre allo stesso Salemme figurano Tosca D'Aquino, Maurizio Casagrande, Rocco Papaleo, Biagio Izzo, Armando Pugliese, Daniela Marazzita. La pellicola è del 2001.