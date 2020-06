Stasera in tv 17 giugno, Troy su Canale 20 Mediaset. Nei panni di Achille c'è Brad Pitt. Trama e cast

17 giugno 2020 a

Ancora una volta la storia della conquista della città di Troia in televisione. Stasera in tv dalle ore 23.02 su Canale 20 Mediaset è in programma Troy. Film storico del 2004 con la regia di Wolfgang Petersen. Cast d'eccezione con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger. Il film racconta la storia del rapimento per amore di Paride che porta via da Sparta la meravigliosa Elena, moglie di Menelao. E' l'evento che scatena la guerra tra la Grecia micenea e Troia. Un conflitto che va avanti per dieci anni e che vede contrapposti gli eroi Ettore ed Achille che si sfidano in un drammatico duello. E' Ulisse, poi, a ideare il piano per far cadere la città. Film cult di 2 ore e 45, da vedere se si ama il genere e se in passato è sfuggito.