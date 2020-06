Stasera in tv 17 giugno, in seconda serata film su Italia 1: Le sorelle perfette. Il cast e la trama

17 giugno 2020 a

Si intitola Le sorelle perfette il film in programma stasera in tv, 17 giugno, su Italia 1 in seconda serata. La pellicola è in programmazione a partire dalle 23.45. Commedia del 2005 realizzata negli Stati Uniti. Il regista è Jason Moore. Nel cast Tina Fey, Amy Poehler, Maya Rudolph, Ike Barinholtz, John Leguizamo, Dianne Wiest, John Cena, James Brolin, Santino Fontana, Heather Matarazzo, Dan Byrd. La trama: due sorelle sono da sempre in splendidi rapporti. Quando vengono richiamate dai genitori per pulire la loro vecchia camera prima che la casa venga venduta, organizzano una festa con i loro ex compagni di classe del liceo. La serata prende una piega molto particolare.