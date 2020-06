Stasera in tv 17 giugno il film "Paradiso amaro" con George Clooney

17 giugno 2020 a

Stasera in tv 17 giugno il film "Paradiso amaro" (Canale 5 ore 21,20). Pellicola americana del 2011, il regista è Alexander Payne, nel cast ci sono George Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard, Shailene Woodley, Beau Bridges, Robert Forster, Michael Ontkean, Rob Huebel, Mary Birdsong, Amara Miller, Nick Krause, Patricia Hastie, Barbara L. Southern.

Stasera in tv 17 giugno il film "Pensavo fosse amore: ...invece era un calesse" di Massimo Troisi

La trama: Matt King, marito indifferente e padre di due bambine, piu' che alla famiglia si e' sempre dedicato alla sua carriera di avvocato e alla cura degli interessi economici derivanti dalla moltitudine di proprietà terriere alle Hawaii. Dopo che un incidente in barca nei pressi di Waikiki riduce la moglie in coma irreversibile, Matt scopre che la donna per anni ha condotto una doppia vita, tenendo in piedi una relazione con Brian, un venditore di immobili, residente nell’isola di Kauai. Intenzionato a conoscere il rivale, Matt decide di mettersi in viaggio insieme alle due figlie per recarsi dall’altro lato dell’arcipelago. Grazie al viaggio, l’avvocato rivalutera' tutto il passato rivoluzionando l’ordine delle sue priorità