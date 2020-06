Gianluca Vacchi balla con i tacchi a spillo: "Chi è la ragazza più sexy?"

16 giugno 2020 a

Gianluca Vacchi torna a un suo caro tormentone: il ballo con i tacchi a spillo. Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram l'imprenditore originario di Bologna, e ora anche influencer, è vestito con una felpa rossa che mette in mostra l'ombelico, jeans attillati e, appunto, tacchi a spillo.

Con lui la sua compagna - in dolce attesa, presto lo renderà papà - due amiche e il fedelissimo cane che lo guarda con grande affetto e curiosità. Il balletto dura pochi secondi ma bastano per scatenare i like dei suoi followers e le visualizzazioni (oltre 4 milioni). "Chi è la ragazza più sexy" scrive nel post Vacchi.