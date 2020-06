Diletta Leotta super sexy anche in montagna: abbigliamento hot con effetto nudo

16 giugno 2020 a

Completo aderentissimo e color carne a fasciare le curve hot: no, non è passata inosservata Diletta Leotta che domenica ha deciso di trascorrere una giornata in montagna sulla Grignetta, cima delle Alpi in provincia di Lecco. La conduttrice di Dazn nonostante la difficile camminata per raggiungere la vetta - insieme al fidanzato King Toretto e altri amici - ha comunque scelto un look decisamente sexy e appariscente visto l'effetto "nude look". "La vita è un viaggio da fare a piedi,in salita.. ma insieme agli amici... si raccomandano scarpe comode..." ha scritto nel post a corredo delle foto pubblicate su Instagram che hanno fatto felici quasi un milione di followers.