Stasera in tv 16 giugno "Borg McEnroe". La rivalità delle due leggende del tennis in un film

16 giugno 2020 a

a

a

Stasera in tv 16 giugno va in onda il film "Borg McEnroe" (Rai Movie, ore 21,10). La pellicola americana del 2017 ha la regia di Janus Metz Pedersen e racconta la rivalita' fra due leggende del tennis (interpretate da Shia LaBeouf e Sverrir Gudnason). Nell'estate del 1980 a Wimbledon, il glaciale Bjon Borg sfida l'estroso John McEnroe in un match epico e che fotografa un bellissimo ed emozionante momento del tennis in cui i due spiccavano rispetto a tanti, tantissimi talenti.