Stasera in tv 16 giugno 2020, programmi e film: Cado dalle nubi su Canale 5 e c'è Made in Sud

Cosa vedere in prima serata tv oggi martedì 16 giugno 2020. Ecco una guida a film e programmi.Su Rai1 c'è "Nero a metà", "Made in Sud" su Rai Due e "Le Iene Show" su Italia Uno.

Tra i film "Cado dalle nubi" su Canale 5, il film biografico "Borg McEnroe" su Rai Movie e il film per adolescenti "Blue Crush 2" su La5.

Andiamo per ordine seguendo i palinsesti dei vari canali

Rai Uno 21:25 – Nero a metà (Serie tv)

Rai Due 21:20 – Made in Sud (Programma d'intrattenimento)

Rai Tre 21:20 -#cartabianca (Programma d'approfondimento)

Rai Movie 21:10 – Borg McEnroe (Film biografico)

Rete 4 21:25 – Fuori dal coro (Programma d'approfondimento)

Canale 5 21:20 – Cado dalle nubi (Film commedia)

Italia Uno 21:20 – Le Iene Show (Programma d'approfondimento)

La5 21:10 – Blue Crush 2 (Film commedia)

La7 21:15 – Bersaglio mobile (Programma d'approfondimento)

TV8 21:30 – Skyfall – 007 (Film d'azione)

Sky Cinema Uno 21:15 – Tutte le mie notti (Thriller psicologico)

In una notte d'inverno, nelle strade deserte di un paesino di mare, le vite di Sara e Veronica si incrociano, cambiando per sempre, sotto il peso di segreti, bugie e paure. Per salvarsi, le due donne saranno costrette a mettersi a nudo.