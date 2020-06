Ballando con le stelle 2020, c'è la data di inizio: il cast e la giuria della trasmissione di Milly Carlucci

Arrivano indiscrezioni sulla nuova edizione

E' una delle trasmissioni più attese. E' stata messa in stand by dall'emergenza Coronavirus ma è pronta a ripartire. Parliamo dell'ezione 2020 di Ballando con le stelle. La conduttrice Milly Carlucci ha confermato in un'intervista che ha rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni che il talent show sulla danza andrà in onda su Rai1 a settembre, probabilmente entro la metà del mese. La data di partenza non è ancora ufficiale ma prevedibilmente sarà annunciata con la presentazione dei palinsesti autunnali della Rai, ai primi di luglio. Il desiderio di Milly Carlucci è "proporre Ballando nella sua formula originaria",

Il cast dei concorrenti di Ballando con le stelle è già noto.Si parla, in attesa dell'ufficialità, degli attori Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Tullio Solenghi, Barbara Bouchet,Vittoria Schisano, Rosalinda Celentano, Lina Sastri e Gilles Rocca, i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Elisa Isoardi, il pittore Antonio Catalani, il pugile Daniele Scardina.

Ufficializzato il cast di contorno, a partire dalla giuria "confermatissima" che sarà ancora formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Commentatori a bordo campo vedremo Roberta Bruzzone e Alberto Matano alternato a Laura Chimenti, Emma D'Aquino e Francesco Giorgino.