Stasera in tv 16 tornano "Le Iene". Burioni farà chiarezza? Scherzo a Delia Duran e Alex Belli

Stasera in tv, 16 giugno, "Le Iene" tornano in onda su Italia 1 alle 21:20, con una nuova serie di servizi, scherzi e inchieste. A condurre la puntata saranno Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Tra i servizi, Luigi Pelazza racconta la storia di un giovane napoletano, Domenico, che dopo avere accettato un lavoro da guardiano in un deposito di metalli ora deve fuggire per paura di essere ammazzato; Antonino Montelone e Marco Occhipinti raccontano quella che potrebbe essere la storia di un incredibile errore giudiziario, di un imprenditore scambiato per prestanome del clan mafioso degli Spada; per la serie “Amanti in quarantena” vittime dello scherzo sono Delia Duran e Alex Belli; il virologo Burioni continua a fare polemica con le Iene, riuscira a chiarire i dubbi sulla sua attività?