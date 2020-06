Stasera in tv 16 giugno torna "Fuori dal Coro": Mario Giordano intervista Matteo Salvini

16 giugno 2020 a

a

a

Stasera in tv 16 giugno, in prima serata su Rete 4 (ore 21,25), nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, Mario Giordano intervista il leader della Lega Matteo Salvini sulla stretta attualità: dagli Stati Generali a Villa Pamphili a cui ha deciso di non prendere parte, alle conseguenze della sanatoria, fino alle proposte dell’opposizione per rilanciare il nostro paese.



Con Carlo Cottarelli e Paolo Del Debbio, focus sulla situazione economica dell’Italia post lockdown e un viaggio tra le follie burocratiche che mettono in crisi attività commerciali e cittadini. Nel corso della serata, ampio spazio anche agli sprechi sanitari: dopo i respiratori, anche le mascherine sono sotto il clamore di presunte violazioni di alcune aziende in Toscana e alla guerra contro i simboli del passato che sta portando alla distruzione di statue storiche, fino a ieri iconiche, oggi travolte dall’onda delle proteste antirazziste a seguito dell’uccisione dell’afroamericano George Floyd.