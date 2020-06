Stasera in tv 15 giugno il film "Sol Levante" sui Rai 3. Con Sean Connery e Wesley Snipes

Social

Lorenzo Jovanotti innamorato di Siena e della sua provincia: in bici in Valdorcia e dichiarazione d'amore

Lorenzo Jovanotti innamorato di Siena e delle sue bellezze, in particolare della provincia. L'ennesima conferma arriva da una delle recenti pubblicazioni Instagram del cantautore: fotogallery della suggestiva Abbazia di Sant'Antimo e della Cappella della Madonna di Vitaleta, monumenti che Lorenzo ha raggiunto in bici. "Ieri sera ho guardato il meteo ho visto che la pioggia sarebbe stata in pausa ...