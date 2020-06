Stasera in tv 15 giugno c'è "Ciao Darwin". La sfida è carne contro spirito

Stasera in tv 15 giugno, in prima serata su Canale 5 alle ore 21,20, torna in replica l'appuntamento con la settima edizione di Ciao Darwin. La sfida della settimana dell'esilarante programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti è Carne contro Spirito e dopo essere stata cancellata sabato va onda oggi

Le due categorie umane si sfideranno per capire qual è la caratteristica prevalente nell'uomo del nuovo millennio. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Tina Cipollari e la conduttrice televisiva Safiria Leccese. Per il ruolo di Madre Natura troviamo la modella di Capo Verde, Romina Mosso Morais Gomes.