Stasera in tv 15 giugno torna "Il giovane Montalbano". Appuntamento su Rai 1 alle ore 21,25

Stasera in tv 15 giugno va in onda un'altra puntata de "Il giovane Montalbano" (Rai 1 ore 21,25). Nella puntata intitolata Ritorno alle origini, il giovane Montalbano ha accettato l’idea che la storia d’amore con Mery sia finita e, sperando di allontanare la malinconia, si concentra completamente sul lavoro. Tuttavia l’arrivo a Vigata di Mimì Augello, nuovo vice commissario, sconvolge la quotidianità di Salvo che non sembra avere un grande feeling con il nuovo ed eccentrico collega. Giunge la tanto attesa festa di San Calorio, giorno in cui tutti gli abitanti della città si riuniscono in piazza per un grande picnic, ma un tragico evento distrugge l’atmosfera allegra e spensierata: la bambina Laura Belli è stata rapita. Immediatamente partono le ricerche e la piccola viene ritrovata dopo alcune ore sana e salva ma in evidente stato di shock. Determinati a scoprire identità del sequestratore, il giovane Montalbano e Augello indagano sulla famiglia della vittima e durante le investigazioni conoscono Livia Burlando, affascinante architetto genovese in vacanza a Vigata perché grande amica dei Belli.

Leggi anche la programmazione di Rete 4.