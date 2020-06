Stasera in tv 15 giugno a Quarta Repubblica, Porro intervista Rudolph Giuliani. Ospiti Tajani e Briatore

Stasera in tv 15 giugno, dalle ore 21,25 su Rete 4, andrà in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica. Il talk politico sarà condotto come sempre dal giornalista Nicola Porro, il quale per l'occasione intervisterà l'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, oggi avvocato del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Si parlerà dell'epidemia di Covid-19, che negli Stati Uniti ha contagiato oltre due milioni di persone e ha causato almeno 115mila decessi, ma anche della questione razzismo. Inoltre è previsto anche un intervento di Antonio Tajani, oggi vicepresidente di Forza Italia e del Ppe (Partito popolare europeo).

Spazio a un reportage sui "tribunali deserti", ai ritardi nei pagamenti delle casse integrazioni in deroga e alla situazione giudiziaria legata alle indagini in corso da parte della Procura di Bergamo sulla mancata istituzione delle zone rosse ad Alzano Lombardo e a Nembro. Tra gli ospit anche l'ex pm Antonio Di Pietro, l'imprenditore Flavio Briatore, il senatore del Pd Andrea Marcucci e l'economista Giulio Sapelli.

Leggi anche: Brasile secondo Paese con più vittime da Covid.