Linea Verde su Rai1 di domenica 14 giugno: da Capestrano a L'Aquila lungo il "Tratturo Magno"

“Linea Verde”, torna domenica 14 giugno alle 12.20 su Rai1. Ancora due luoghi romani di eccezionale bellezza e valore storico per raccontare un altro viaggio. Da un’imbarcazione in navigazione sul tratto del Tevere che dal Foro Italico conduce fino all’isola Tiberina e dallo splendido complesso dell’Abbazia delle Tre Fontane dei Frati Trappisti, Beppe Covertini e Ingrid Muccitelli porteranno il pubblico a viaggiare nell’Abruzzo aquilano, nel tratto che da Capestrano porta fino a L’Aquila, attraversando la Piana di Navelli, ai piedi di Campo Imperatore, lungo il tracciato dell’antico tratturo che univa proprio L’Aquila a Foggia.

Con i suoi 244 chilometri, si tratta del più lungo tratturo italiano, denominato anche “Tratturo del Re” o “Tratturo Magno”. Oggi, questa provincia virtuosa e desiderosa di rinascita, ha ottenuto un doppio riconoscimento come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco: Transumanza e Perdonanza Celestiniana.

Il viaggio, attraverso la bellezza imponente del territorio e le numerose tradizioni storiche, religiose e pastorali, è arricchito dalla partecipazione di un ospite speciale ed aquilano DOC, Bruno Vespa, e da una serie di corrispondenze da tutta Italia: Peppone, dalla sua Potenza, porterà infatti alla scoperta di un grande artigiano lucano; Fulvio Marino, giovane mugnaio delle Langhe, racconterà tutti i segreti delle farine e della loro lavorazione; Fabrizio Nonis, “El Bekèr”, macellaio della tradizione, spiegherà una tecnica speciale per grigliare la carne dalle colline del suo Friuli; Carmelo Bonetta, viticoltore siciliano, mostrerà un terreno unico nel suo genere, nel cuore dell’entroterra agrigentino, dove produce i suoi magnifici vini; Cristian Bertol, chef stellato trentino, condurrà nell’esperienza sensoriale di una tradizionale ricetta di montagna, realizzata con un formaggio d’alpeggio della Val di Non.