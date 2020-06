Stasera in tv sabato 13 giugno 2020: Lincoln di Steven Spielberg su Rai Movie

Stasera, sabato 13 giugno 2020, alle ore 21.10 nei giorni in cui il mondo intero si unisce sotto il grido di “Black Lives Matter”, Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) propone “Lincoln”, il film di Steven Spielberg con Daniel Day-Lewis. Un film che ripercorre gli ultimi mesi di vita di Abraham Lincoln, l’uomo che pose fine alla schiavitù nell’America del 1865.

Per approfondire leggi anche: Cosa vedere stasera in tv



Lincoln condusse una lotta dura ed estenuante per ottenere l'approvazione del 13° Emendamento in discussione alla Camera dei Rappresentanti. Lo fece durante una devastante guerra civile e mantenendo fede ai suoi ideali di uomo, padre e Presidente.

Diretto da Steven Spielberg e scritto da Tony Kushner, il film è tratto dal libro Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln di Doris Kearns Goodwin. Daniel Day-Lewis è, come sempre, perfetto nel ruolo e lo sono anche gli altri interpreti, tra tutti Tommy Lee Jones e Joseph Gordon-Levitt.