Stasera in tv sabato 13 giugno 2020: su Rai5 il film "Scene da un matrimonio" con Lavia e Guerritore: trama

Stasera, sabato 13 giugno 2020 alle 21.15 in tv va in onda su Rai5 (canale 23), a cura di Felice Cappa, uno sceneggiato tratto dall'omonimo film del regista Ingmar Bergman: è “Scene da un matrimonio”, diretto da Gabriele Lavia che lo interpreta insieme a Monica Guerritore.

Realizzato negli studi Rai di Torino e in esterni, il film narra le tappe dolorose che portano alla fine di un amore e coincide con la sofferta separazione della coppia durante le riprese cosi come era avvenuto con Ingmar Bergman e Liv Ullman. “Si potrebbe intitolare 'anatomia del sentimento d'amore' – dice Monica Guerritore - ovvero la melanconia di un'educazione sentimentale alla fine di un matrimonio. Il dolore per la fine non nasce solo dalla perdita del proprio compagno, dal tradimento del patto. Essere messi da parte genera un dolore per le aspettative ferite, quelle in cui hai investito forza e fiducia, certa che sarebbero state in grado di tenere insieme l'architettura del tuo amore, della tua vita. È dolore per la perdita dell'immagine di te stessa. All'improvviso ci si trova sconosciuti a se stessi, e per lungo tempo”.

“Scene da un matrimonio” racconta la storia di Johan e Marianne che si sono costruiti una vita "sicura" e tranquilla: hanno una casa, due bambine a modo (Karin e Eva), esercitano rispettivamente due professioni rispettabili, sono indicati come "coppia esemplare". Ma da qualche anno, anche se lo nascondono a sé stessi, manifestano segni di "non comunicazione". Johan è divenuto amante di una studentessa molto più giovane di lui, egoista e possessiva. La coppia divorzia e anche Marianne finisce per abbandonarsi ad avventure. Nonostante tutto, i due si incontrano ogni tanto e riconoscono di avere vissuto una unione claudicante proprio perché sempre e solo concepita convenzionalmente, condizionata da aspettative sociali e familiari. A distanza di anni, entrambi sposati con altro partner, i due si ritrovano e passano insieme un week-end nel cottage di un amico; scoprono di amarsi ancora e in maniera molto più profonda e matura.