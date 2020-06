Stasera in tv sabato 13 giugno 2020: Ossessione senza fine il thriller su Rai 2: la trama

Stasera, sabato 13 giugno 2020, va in onda su Rai2 il film Ossessione senza Fine. Appuntamento dalle 21.05. Si tratta di un thriller di Lifetime con Eric Roberts a sfondo medico in cui un dottore inizia ad avere una fissazione morbosa per una sua paziente.

Stalked By My Doctor è così il titolo originale del thriller di Lifetime.

Il dottor Beck è un rinomato e apprezzato cardio chirurgo scapolo e incapace di trovare una compagna. Frequenta diversi siti di appuntamenti ma quando le donne lo incontrano scappano quasi percependo un senso di pericolo.

Sophie è un’adolescente che ha avuto un incidente d’auto insieme al fidanzato Ryan e viene miracolosamente salvata dal dottor Beck. Tra medico e paziente sembra nascere una buona sintonia ma la ragazza inizialmente non si sente in pericolo crede che Beck abbia solo delle attenzioni speciali verso di lei. L’uomo però inizia a diventare ossessivo e addirittura prova a separare Sophie dalla sua famiglia.

Quando la ragazza capisce che qualcosa non va è troppo tardi. Il padre non le crede pensa che si stia immaginando, intanto però Beck prepara il piano per rapirla e costringerla a dipendere in tutto da lui. Anche Ryan proverà a salvarla senza successo e alla fine la ragazza dovrà riuscire a salvarsi da sola e a scampare alla passione del dottore.