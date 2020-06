Stasera in tv sabato 13 giugno 2020 il film Io, Loro e Lara su Rete 4 con Carlo Verdone: cast e trama

Io, Loro e Lara di e con Carlo Verdone del 2010 è il film che va in onda stasera sabato 13 giugno 2020 dalle 21.30 (circa) su Rete 4.

Don Carlo Mascolo fa il missionario e da oltre 10 anni vive in un villaggio nel cuore dell’Africa dove fa un po’ di tutto come racconta lui: “il medico, il preside, l’agricoltore, il meccanico e lo sceriffo a tempo pieno” è l’anima del villaggio con il suo cuore buono.

Da qualche tempo però avverte i sintomi di una crisi spirituale che lo angoscia sempre di più. Così decide di tornare a Roma per parlarne ai suoi superiori e cercare di arrivare alla radice del problema. Il suo padre spirituale lo rassicura, a volte è necessaria una pausa di riflessione per abbracciare ancora di più la fede. Così lo esorta a trascorrere un po’ di tempo in famiglia per ritrovare se stesso attraverso il calore dei propri cari.

Intanto da un’altra parte della città, in un minuscolo appartamentino di periferia, una misteriosa ragazza si confronta con un assistente sociale. Sembra che la ragazza, Lara, abbia avuto dei seri problemi in passato che adesso sta cercando di risolvere. Ma nonostante l’aria da educanda che ostenta con l’assistente sociale, Lara conduce una doppia vita. Di notte, di fronte ad una web cam si trasforma in una sensualissima modella in latex e tacchi a spillo.

Carlo a casa si ritrova travolto dai problemi dei suoi familiari e nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Il padre si è risposato con Olga, la badante moldava, e i fratelli Beatrice e Luigi temono per l’eredità. Lo stesso sacerdote sembra scettico sulla scelta paterna, soprattutto quando vede il genitore acquistare una costosissima auto alla compagna.

Una sera arriva l’ambulanza e sono subito pronti ad accusare la donna, peccato che a morire sia stata proprio Olga. Il padre così impone ai ragazzi di accogliere in casa Lara, la figlia di Olga.