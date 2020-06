Gemma Galgani e Nicola sorpresi, scatta il bacio dopo Uomini e Donne: "Ha la sua importanza"

Erano stati sorpresi a spasso per Roma, in atteggiamento intimo. Mano nella mano. Un video finito sui social (guarda qui). Gemma Galgani e Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne, programma che è finito lo scorso 9 giugno 2020, continuano la loro frequentazione.

"Ho deciso insieme a Gemma di posticipare la mia partenza di un giorno. Mi avrebbe fatto molto piacere, dopo quasi quattro mesi di quarantena, poter passare una giornata da soli io e lei, come avviene in una frequentazione normale tra due persone. Così ho pensato di fare un giro per Castel Sant’Angelo, un luogo che a lei piace molto" ha detto Nicola al Magazine di U&D. "Devo essere sincero, non mi sarei aspettato di trovarmi così bene con lei, e soprattutto è stato molto bello poterla vivere in un contesto diverso, quello che rispecchia più la normalità di una coppia. È stata una giornata molto piacevole, passata in buona compagnia", ha aggiunto. Non è tutto.

Gemma Galgani ha spiegato alla stessa fonte, un passaggio riportato testualmente da Fanpage, che "La mia inguaribile romanticheria è stata poi condivisa sul taxi, preso insieme, seppur con destinazioni diverse […] sfiorandoci la pelle, giocherellando con incroci delle dita, riabituandoci al calore umano, insomma… di cui c’è un bisogno particolare dopo mesi vissuti un pochino in isolamento. Prima di scendere ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina, che seppur sia stato un bacio “last minute”, ha la sua importanza. La sensazione meravigliosa è quella che mi sono portata nel cuore per il resto della sera e della notte".