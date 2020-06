Stasera in tv sabato 13 giugno 2020: Il mio amico Nanuk su Italia Uno: la trama

Appuntamento con il film Il mio amico Nanuk stasera sabato 13 giugno 2020 in prima serata su Italia 1 dalle 21.20

Trama e cast: Luke ha da poco lasciato Vancouver per andare a vivere in una cittadina del Canada settentrionale, a due passi dalle distese di ghiaccio dove il padre esploratore è morto durante una tempesta. Un pomeriggio, nel garage di casa, trova un cucciolo di orso bianco rimasto solo dopo che la madre è stata portata via perché considerata pericolosa. È l'inizio di una sincera e commovente storia di amicizia tra il ragazzo e l'orsetto.

Diretto da Roger Spottiswoode e Brando Quilici nel 2014, nel cast ci sono Dakota Goyo, Goran Visnjic e Bridget Moynahan.