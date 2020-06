Stasera in tv sabato 13 giugno 2020 su Canale 5 Guardia del corpo con Kevin Costner e Whitney Houston: trama

Su Canale 5, stasera 13 giugno 2020, non va in onda Ciao Darwing ma ecco un film di prima grandezza nella programmazione della rete ammiraglia Mediaset. Un cult, anche per le musiche indimenticabili.

Stasera in tv torna infatti "Guardia del corpo", titolo originale "The Bodyguard", uno dei film storici della storia del cinema pop: piace sempre, anche dopo anni e ad ogni replica tiene incollati i telespettatori davanti allo schermo, soprattutto quelli in cerca di un film romantico.



"Guardia del corpo", regia di Mick Jackson, è datato 1992, i suoi protagonisti sono l'indimenticabile Whitney Houston e Kevin Costner: a contribuire al successo della pellicola anche la colonna sonora, cantata proprio da Whitney, che ancora oggi è la più venduta di tutti i tempi.

Il film racconta la storia di Frank Farmer, un ex-agente della sicurezza del Presidente degli Stati Uniti che adesso lavora come guarda del corpo personale. Un giorno l’uomo viene contattato da Bill Devaney, il manager di Rachel Marron, un’attrice famosa che ormai da mesi riceve lettere minatorie. Frank così viene assegnato alla sua sicurezza, nonostante le riserve iniziali dell’uomo, e inizia a migliorare i sistemi di sicurezza per proteggere al meglio l’attrice e suo figlio Fletcher.

Il rapporto tra Frank e Rachel all’inizio non è dei migliori, i due si scontrano spesso, il carattere arrogante di lei rende il loro rapporto lavorativo molto complicato. Poi Rachel capirà che Frank è lì per proteggere lei, e che sarà disposto a tutto pur di salvarle la vita, e il loro rapporto cambia. Lei inizia a provare dei sentimenti per Frank fino a quando nasce qualcosa. Per Frank però il rapporto di lavoro e sentimentale sono difficili da conciliare, quindi cerca di allontanarsi da Rachel, che però non lo accetta.

Durante una cena di Gala, arriva una nuova minaccia per Rachel, tanto che Frank deciderà di spostare lei, suo figlio e la sorella di lei, Nicky, nello chalet del padre. Ma ancora Rachel non è al sicuro perchè lo stalker prima cercherà di uccidere il figlio Fletcher, ma poi per errore finirà per uccidere la sorella Nicki, che poi si scoprirà essere la mandante del killer. La situazione sembra essere tornata alla normalità, dopo quella sera, ma tornati a Los Angeles, e durante la serata degli Oscar non sanno che li aspetterà un’ultima resa dei conti.