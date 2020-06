Oggi sabato 13 giugno su Rai2, a "Rai, storie di un'italiana" la tv della Domenica con Costanzo e Broccoli

Oggi, sabato 13 giugno su Rai2 alle 14.50, la quinta delle otto puntate previste, prenderà spunto dalla parola “Domenica”. Maurizio Costanzo e Umberto Broccoli, rivisitano la storia del nostro Paese attraverso il pregiatissimo materiale d’archivio Rai con il programma “Rai, storie di un'italiana”.

La programmazione televisiva domenicale odierna è passata per la stagione dei grandi contenitori, in onda per più ore nel pomeriggio.

Nei primi anni Sessanta non era così. Soprattutto il Nazionale (l’attuale Rai1) prevedeva uno spazio articolato e destinato alla Tv dei ragazzi (in onda anche nei pomeriggi dei giorni feriali) cui faceva seguito un telefilm, uno sceneggiato o qualcosa di analogo previsto prima di trasmettere il tempo di una cronaca registrata di una partita di calcio di Serie A.

Questo schema di massima viene interrotto in maniera sufficientemente rivoluzionaria nel 1968, anno in sé legato ai cambiamenti. Nasce allora il varietà della domenica pomeriggio, primo fra tutti “Quelli della Domenica”. Quelli della domenica vede il debutto televisivo di Cochi e Renato, di Paolo Villaggio, oltre alla conferma di protagonisti ben noti dello spettacolo italiano (Gianni Agus, Little Tony, Anna Identici, Dori Ghezzi, The Rokes, etc.). Firmano il programma Marcello Marchesi, Italo Terzoli e Maurizio Costanzo, che dedica parte del suo lavoro alla scoperta di questi comici nuovi, inizialmente guardati con perplessità come ogni cambiamento di linguaggio. Maurizio Costanzo e Umberto Broccoli racconteranno le evoluzioni delle domeniche pomeriggio televisive, dalla essenzialità dei palinsesti degli anni Sessanta, via via fino ai contenitori degli anni successivi.