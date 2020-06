Oggi in tv sabato 13 giugno 2020, Italia Sì! anticipazioni e ospiti di Marco Liorni su Rai1

Ecco gli ospiti di Marco Liorni a Italia Sì! e le anticipazioni della trasmissione che va in onda oggi, sabato 13 giugno 2020, su Rai1.

Dopo l’appuntamento mattutino iniziato lo scorso 1 giugno Italia Sì di Marco Liorni torna in onda sabato pomeriggio, sulla rete ammiraglia della Rai, a partire dalle ore 16.45. Con Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi si parlerà ampiamente della pandemia e di come è cambiata la vita degli italiani nell’ultimo periodo.