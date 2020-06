Al cinema da lunedì 15 giugno senza mascherina: così torneremo a guardare i film in sala

Gli italiani torneranno al cinema. Questione di ore. Sì, ma come. Nella notte è arrivato il nuovo decreto legge che disciplina la riapertura delle sale cinematografiche e teatrali, prevista ufficialmente per lunedì 15 giugno 2020.

La grande novità è che, a differenza di quanto previsto inizialmente, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina anche nel corso della proiezione, ma lo spettatore potrà toglierla una volta raggiunta la propria postazione. Una vittoria per gli esercenti, dopo che proprio ieri l‘Anec aveva protestato tramite comunicato, contestando tale norma ritenendola controproducente per l'incentivo agli spettatori a tornare in sala.