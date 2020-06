"Senza Respiro" è il racconto di Rai Documentari delle storie di Coronavirus: ora anche su Raiplay

L'appuntamento speciale con Petrolio Antivirus, il format di approfondimento su Rai 2, con "Senza Respiro" è stato seguito da 1.000.773 spettatori con uno share del 4.3%.

Un racconto corale tra Cremona, Piacenza, Bergamo e Codogno, dove tutto è cominciato, dai primi contagi, ai ricoveri e le morti in solitudine, sino al lento risveglio delle città. Rai Documentari si dedica al racconto emotivo, alle ferite dell’animo lasciate dal Covid 19, liberando quelle forti sensazioni che dopo lo choc traumatico erano rimaste nascoste, non dette. Grazie all’esclusivo accesso alle corsie della terapia intensiva dell’Ospedale di Cremona, ai ritratti di medici, infermieri e pazienti, “Senza Respiro” restituisce in dettaglio la potenza traumatica dell’esperienza vissuta. “Senza respiro” è un viaggio all’interno della sofferenza umana, una sintesi tra cinema e informazione di grandissima potenza emotiva dove l’ossigeno, e la sua mancanza, diventa alternativamente vita e sofferenza. Potete rivederlo su RaiPlay: bit.ly/3hfLeCd