Stasera in tv 12 giugno torna "Quarto Grado": approfondimenti sui casi Luca Sacchi e Yara Gambirasio

Stasera in tv 12 giugno nuovo appuntamento con Quarto Grado (ore 21.25 su Rete 4). In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma torna ad occuparsi del caso di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla testa la sera del 23 ottobre scorso a Roma. In carcere per l’omicidio, Valerio Del Grosso con Paolo Pirino e Marcello De Propris. Dalle carte, intanto, emergono nuovi segreti riguardanti Anastasya, la fidanzata, presente in aula quale imputata e accusatrice. Al centro della puntata anche la morte di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra scomparsa il 26 novembre 2010 e trovata senza vita il 26 febbraio 2011. Per l’omicidio è stato condannato all’ergastolo, in via definitiva, Massimo Bossetti. L’uomo continua a professarsi estraneo ai fatti e protesta perché i suoi avvocati non potranno riesaminare i reperti.

