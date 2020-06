Domenica in tv con "Top Dieci": la Rai riparte con le produzioni. Conduce Carlo Conti per quattro serate

Quali sono le 10 canzoni che hanno venduto di più nel 1988? E le 10 parole più cercate su Internet dagli italiani nel 2014? E i 10 cibi che abbiamo consumato di più nel 1965? E i 10 nomi preferiti dai genitori nel 1960? Due squadre di celebrities si affrontano per scoprire curiosità di ogni tipo: musica, cinema, spettacolo e tanto altro. Nel segno dell’attualità, ma anche del ricordo. Prenderà il via domenica 14 giugno "Top Dieci", il nuovo programma di Rai 1, in prima serata dalle ore 21.25. Padrone di casa Carlo Conti, alle prese con un varietà divertente e che rappresenta per Rai 1 il punto di ripartenza delle prime serate dopo lo stop delle produzioni per il lockdown. La prima puntata andrà in onda eccezionalmente di domenica, mentre le successive tre saranno trasmesse di venerdì. Non mancheranno ospiti presenti in Studio che, intervistati da Carlo Conti (reduce dalla presentazione del concerto di Morandi ad Assisi), racconteranno quali sono le classifiche della propria vita: i loro dischi del cuore, i luoghi preferiti, le esperienze più importanti della loro carriera, e tante altre curiosità: un’occasione per farli conoscere ancora di più al pubblico. Il tutto sarà accompagnato da emozionanti filmati di repertorio. "Top Dieci", rispettando le norme di sicurezza dovute al Coronavirus, non prevede la presenza del pubblico: gli applausi saranno registrati.