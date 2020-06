Stasera in tv 12 giugno gran finale di "Propaganda Live". In collegamento i genitori di Giulio Regeni

Stasera in tv 12 giugno gran finale di stagione per "Propaganda Live": il programma condotto da Diego Bianchi su La 7 (ore 21.15) è giunto alla sua ultima puntata stagionale.

Nuovo reportage per Diego Bianchi (Zoro), che farà un riepilogo di quanto accaduto prima e dopo l’emergenza Covid in Italia. Inoltre, non mancherà il focus sui fatti americani, sulle proteste che hanno infiammato gli USA a seguito dell’uccisione di George Floyd. Tra gli ospiti in studio, dopo il successo della scorsa puntata, torna il “vaso degli Esteri”. Ci sarà spazio, poi, come al solito, per i fumetti di Zerocalcare con il suo ultimo cartoon e per gli esilaranti interventi di Memo Remigi. Inoltre gli orchestrali del maestro Ezio Bosso, recentemente scomparso, gli renderanno omaggio. In studio ci saranno come sempre Makkox, Marco Damilano, Costanze Reuscher, Paolo Celata e Francesca Schianchi. L’ospite musicale di questa puntata, invece, sarà il rapper Frankie Hi-Nrg, autore della celebre Quelli che benpensano. Il rapper milanese Marracash gli ha tributato una sorta di remake nell’ultimo album, Persona, in cui è inserito il pezzo Quelli che non pensano.

Atteso però soprattutto l’intervento, in collegamento, di Paolo e Chiara Regeni, genitori di Giulio Regeni. A quattro anni dalla scomparsa del figlio, infatti, non è ancora stata fatta chiarezza. Lo aveva ricordato anche il sindaco di Milano Beppe Sala, in occasione dell’arrivo in patria di Silvia Romano: per Giulio non c’è ancora verità.

