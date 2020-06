Stasera in tv 11 giugno nuovo cooking show: "Restaurant Swap - Cambio Ristorante”. Con Gino D'Acampo su Nove

Stasera in tv 11 giugno nuovo format televisivo, un altro cooking show con annessa sfida ai fornelli. Si tratta di “Restaurant Swap - Cambio Ristorante” e andrà in onda su Nove ogni giovedì (ore 21,25). A condurlo Gino D'Acampo.

Per la prima volta sono a confronto due ristoratori con opposta concezione di ristorazione. Per la durata di un servizio, i due protagonisti di puntata dovranno scambiarsi il ristorante e l’intero staff, con solo poche ore a disposizione per dare a brigata e chef la propria impronta culinaria. Gino D’Acampo sarà al loro fianco per tutte le fasi della gara, supportandoli e consigliandoli; sarà poi il suo voto da 1 a 10 a decretare il miglior servizio e a consegnare al vincitore un premio in denaro da investire nella propria attività.

Ma chi è Gino D'Acampo? Proprietario di oltre 50 ristoranti tra Inghilterra, Stati Uniti e Australia e autore di svariati libri di cucina, Gino D’Acampo è un vero self made man napoletano, trasferitosi in Inghilterra da ragazzo dove è poi diventato un’autentica star della cucina italiana e della tv inglese. Ora ci prova con quella italiana: sarà uno dei nuovi volti di Nove, in auturno ci saranno altre due trasmissioni costruite su di lui.

