Stasera in tv 11 giugno il film "Ogni cosa è illuminata" su Rai 2. Con Elijah Wood

Stasera in tv 11 giugno il film "Ogni cosa è illuminata" (Rai 2, ore 21,20). Pellicola americana del 2005, regia di Liev Schreiber, nel cast ci sono Elijah Wood (famoso con il Signore Degli Anelli e non solo, clicca qui), Eugene Hutz, Jonathan Safran Foer, Stephen Samudovsky, Zuzana Hodkova.

La trama: Jonathan parte per un viaggio in Europa alla ricerca di una donna che salvò la vita a suo nonno durante l'olocausto. E' l'occasione per analizzare i conflitti culturali e ricordare gli orrori della seconda guerra mondiale.