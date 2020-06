Stasera in tv 11 giugno un'altra puntata di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti": stavolta in Carnia

Stasera in tv 11 giugno un'altra puntata di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti", il fortunato format giunto alla sesta stagione in onda su Sky Uno (ore 21,15). Lo chef romano, ma nato a San Francisco, fa tappa in Friuli Venezia Giulia dove cercherà il miglior ristorante di cucina carnica. Si tratta della terza volta per Borghese nella regione più nord est di Italia: nel 2016 a Trieste vinse "Chimera di Bacco" come miglior ristorante di frontiera mentre nel 2017 al "Wine&Beer Alturis di Cividale" il titolo di miglior ristorante con annessa cantina vitivinicola del Collio.

Stavolta a contendersi il titolo sono i ristoranti Antica Osteria Stella D’Oro (Villa di Verzegnis, vicino Tolmezzo), Edelweiss Stube (Sappada), La Buteghe di Pierute (Tolmezzo) e Osteria al Cral (Trava di Lauco). L’oggetto di bonus è la zucca, l’ortaggio della Carnia più colorato e versatile.

Leggi: insulti omofobi a concorrente di 4 Ristoranti.