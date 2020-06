Pierluigi Diaco piange in diretta tv a Io e Te per l'omaggio a Tortora, Frizzi, Damato, Sabani e Rispoli

Minacce social contro Di Maio, deputati in Aula esprimono solidarietà al ministro

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2020 Minacce social contro Di Maio, deputati in Aula esprimono solidarietà al ministro Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante il question time in Aula alla Camera dei deputati. "Ringrazio l'aula per le manifestazioni di solidarietà di oggi". Così il ministro rivolgendosi ai deputati in Aula i quali gli hanno espresso la loro vicinanza per gli attacchi ...