Tu sì que vales stasera mercoledì 10 giugno 2020: la puntata che va in onda su Canale 5: anticipazioni

Nuovo appuntamento, stasera mercoledì 10 giugno 2020 in tv, con la replica della finale “Tu Si Que Vales” dello scorso dicembre. Va in onda su Canale 5.

Per approfondire leggi anche: Programmi e film di stasera

Si tratta della finale che ha visto vincitrice l’irpina Enrica Musto, la giovane di Montemiletto, che quella sera ha ricevuto il consenso unanime al termine di un’eccellente esibizione. Cantando magnificamente sul tema di “C’era una volta il West” di Ennio Morricone, Enrica ha scatenato il pubblico che in diretta si è alzato in piedi.

"Tu sì que vales" è il programma di intrattenimento condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni che ha come protagonisti i talenti dei concorrenti in gara che si sfidano per aggiudicarsi la finale. Ad esprimere i giudizi sulle esibizioni c'è la giuria popolare, rappresentata da Sabrina Ferilli, e quella composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari.