Stasera in tv mercoledì 10 giugno 2020: La regina del peccato film thriller su Rai2. La trama

Stasera, mercoledì 10 giugno 2020 (qui trovi i programmi tv in prima serata), va in onda su Rai Due alle ore 21:20 il film thriller La regina del peccato. La trama è la seguente: Posy Pinkerton è una donna impegnata sentimentalmente con Tom, un medico che è stato l'unico uomo della sua vita. La sua relazione procede tranquilla fin quando non incontra Jack, un uomo d'affari ricco e affascinante, i cui modi di fare non lasciano indifferente Posy. La donna inizia a dubitare dei suoi sentimenti per Tom ma non vorrebbe andare oltre alla semplice infatuazione provata per Jack. A spingerla a provare nuove sensazioni sarà la cugina Laura.